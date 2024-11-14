В Крыму обрушился автомобильный мост. Что известно о происшествии?

Пострадавший при обрушении моста в Крыму госпитализирован в тяжелом состоянии

Между селами Изумрудное и Маслово в Крыму обрушился автомобильный мост, в результате чего пострадали два человека.

По данным МЧС России, обрушение произошло над железнодорожным полотном. На месте происшествия работают 43 сотрудника МЧС и 16 единиц техники.

Между селами Изумрудное и Маслово повреждено дорожное полотно. В момент происшествия на мосту находились легковушка и грузовик. Сотрудники МЧС России деблокировали двоих пострадавших МЧС России

СК назвал возможную причину происшествия

Обрушение моста в Джанкойском районе произошло при движении перегруженного большегруза. Крымское следственное управление СК России начало проверку.

«Организована проверка в связи с происшествием на автодороге Джанкой — Маслово, где в результате движения перегруженного большегруза произошло обрушение моста», — говорится в сообщении.

В следственном комитете сообщили, что в рамках проверки будет дана оценка состоянию путепровода на предмет его аварийности. Прокуратура Крыма взяла на контроль проверку. На место выехал джанкойский межрайонный прокурор Юрий Марасов.

При обрушении моста пострадали два человека

В результате происшествия травмы получил водитель грузовика, еще один пострадавший — водитель легкового автомобиля — был госпитализирован.

По результатам обследования один пострадавший госпитализирован, в настоящее время его состояние оценивается как тяжелое Министерство здравоохранения Республики Крым

Второму пострадавшему была оказана амбулаторная помощь. Отмечается, что от госпитализации он отказался.

Между Крымом и Запорожской областью приостановили грузовые ж/д перевозки

Грузовые железнодорожные перевозки между Крымом и Запорожской областью приостановлены из-за обрушения автомобильного моста в Джанкойском районе республики, сообщает Министерство транспорта и транспортной инфраструктуры Запорожской области.

Восстановить сообщение предполагается в течение суток, сразу после завершения разбора обрушившегося моста на территории Крыма Министерство транспорта и транспортной инфраструктуры Запорожской области

В ведомстве также отметили, что рисков долгосрочной остановки движения нет. В министерстве добавили, что пассажирские поезда не ходят из Крыма в Ростов-на-Дону по маршруту через Донбасс и Новороссию

Летом автомобильный мост обрушился в Приморском крае

В июне в Приморском крае обрушился автомобильный мост на автодороге «Кировка — Николо-Михайловка — Яковлевка». Инцидент произошел около села Покровка. Мост разрушился на 93-м километре трассы. В результате сильно повредился асфальт и часть конструкции упала в воду.

Кроме того, в мае в Пермском крае мост через реку Голомысовку обрушился и отрезал порядка 10 деревень от города. Инцидент произошел недалеко от села Усть-Качка. Мост соединял около десяти населенных пунктов с дорогой в Пермь. Уточняется, что местные жители заметили трещину в конструкции после таяния снега — тогда ее решили заделать песком.