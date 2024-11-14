Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:02, 14 ноября 2024Россия

Водитель обрушившей мост в Крыму фуры раскрыл подробности о ее грузе

Обрушивший мост в Крыму грузовик перевозил 21 тонну моркови
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал МЧС России

Фура, обрушившая железобетонный автомобильный мост в Джанкое, перевозила морковь. Подробности о ее содержимом раскрыла Baza в Telegram.

По словам водителя автомобиля, он перевозил 21 тонну овощей, пишет издание. При этом максимальная грузоподъемность моста составляет 18 тонн.

Ранее сообщалось, что специалисты полностью освободили от завалов железную дорогу, на которую обрушился мост. Движение электропоездов планировали восстановить к 11:00 по московскому времени.

Обрушение автомобильного моста на автодороге Джанкой — Маслово произошло вечером 14 ноября. В момент происшествия по конструкции проезжала фура, а также легковой автомобиль. Пострадали два человека.

В сети также появились кадры с места происшествия. На них видно полностью разрушенный пролет моста и работающих сотрудников экстренных служб.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров рассказал о проблемах с заправкой самолета за границей. Он заявил, что это происходит из-за санкций

      Высмеявшая девочку-квадробера певица показала лицо без макияжа и фотошопа

      Бывший адвокат Пашаев сравнил условия камеры СИЗО с отличной гостиницей

      Союзники Украины захотели надавить на Китай из-за одного решения России

      Российский священник призвал отменить материнский капитал

      Названы сроки очистки самой северной точки Евразии от мусора

      Вступившие в отряд добровольцев СВО чиновники «вернулись в мирную жизнь» через месяц

      Россияне передумали жить в красивых домах

      ФСБ показала на видео задержание работавшего на украинскую разведку россиянина

      Пушилин заявил о попытках ВСУ оставлять свою агентуру после отступления

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше