Водитель обрушившей мост в Крыму фуры раскрыл подробности о ее грузе

Обрушивший мост в Крыму грузовик перевозил 21 тонну моркови

Фура, обрушившая железобетонный автомобильный мост в Джанкое, перевозила морковь. Подробности о ее содержимом раскрыла Baza в Telegram.

По словам водителя автомобиля, он перевозил 21 тонну овощей, пишет издание. При этом максимальная грузоподъемность моста составляет 18 тонн.

Ранее сообщалось, что специалисты полностью освободили от завалов железную дорогу, на которую обрушился мост. Движение электропоездов планировали восстановить к 11:00 по московскому времени.

Обрушение автомобильного моста на автодороге Джанкой — Маслово произошло вечером 14 ноября. В момент происшествия по конструкции проезжала фура, а также легковой автомобиль. Пострадали два человека.

В сети также появились кадры с места происшествия. На них видно полностью разрушенный пролет моста и работающих сотрудников экстренных служб.