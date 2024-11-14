Опубликованы кадры с места обрушения моста в Крыму

Опубликованы кадры с места обрушения автомобильного моста в селе Маслово в Крыму

В сети появились кадры с места обрушения автомобильного моста в Джанкойском районе Крыма. Их публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах видно, что пролет моста полностью обрушился — вместе с ним вниз рухнул грузовик и другой автомобиль. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Об обрушении автомобильного моста между селами Изумрудное и Маслово на полуострове стало известно вечером в среду, 13 ноября. Мост упал на железнодорожное полотно, которое находилось под ним, в момент, когда на нем находился грузовик и легковой автомобиль. Пострадали два человека.

Мост, предварительно, не выдержал нагрузки из-за слишком большого большегруза, который по нему следовал. После ЧП между Крымом и Запорожской областью приостановили. Разбор завалов на месте происшествия уже начался — он займет около суток.