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09:43, 14 ноября 2024Россия

Власти отчитались о ходе разбора завалов обрушившегося в Крыму моста

От завалов на месте обрушившегося в Крыму моста освободили железную дорогу
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал МЧС России

В Джанкойском районе Крыма специалисты полностью освободили от завалов обрушившегося моста железную дорогу. О ходе работ по ликвидации последствий происшествия отчитался начальник службы автомобильных дорог региона Николай Мокрицкий, его цитирует ТАСС.

«По разбору завалов на железнодорожных путях: на сегодняшний день, на данное время, уже пути освобождены. Железная дорога может функционировать», — сказал он.

По словам специалиста, разбор завалов будет продолжаться в течение дня. Других подробностей о ситуации он не привел.

Из-за завалов на железнодорожных путях ранее приостанавливали движение электричек. Поезда не ходили на участке Соленое Озеро — Джанкой.

Мост на автодороге Джанкой — Маслово на полуострове обрушился вечером в среду, 13 ноября, из-за перегруженного большегруза. Вес фуры, под которой рухнуло сооружение, превышал допустимый почти на 13 тонн. Вместе с фурой на мосту в момент обрушения находился легковой автомобиль, пострадали два человека.

ЖЗЛ
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