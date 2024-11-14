Власти отчитались о ходе разбора завалов обрушившегося в Крыму моста

От завалов на месте обрушившегося в Крыму моста освободили железную дорогу

В Джанкойском районе Крыма специалисты полностью освободили от завалов обрушившегося моста железную дорогу. О ходе работ по ликвидации последствий происшествия отчитался начальник службы автомобильных дорог региона Николай Мокрицкий, его цитирует ТАСС.

«По разбору завалов на железнодорожных путях: на сегодняшний день, на данное время, уже пути освобождены. Железная дорога может функционировать», — сказал он.

По словам специалиста, разбор завалов будет продолжаться в течение дня. Других подробностей о ситуации он не привел.

Из-за завалов на железнодорожных путях ранее приостанавливали движение электричек. Поезда не ходили на участке Соленое Озеро — Джанкой.

Мост на автодороге Джанкой — Маслово на полуострове обрушился вечером в среду, 13 ноября, из-за перегруженного большегруза. Вес фуры, под которой рухнуло сооружение, превышал допустимый почти на 13 тонн. Вместе с фурой на мосту в момент обрушения находился легковой автомобиль, пострадали два человека.