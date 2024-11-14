Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:08, 14 ноября 2024Россия

Из-за обрушения моста в Крыму приостановили движение электричек

Из-за ЧП с мостом в Крыму в Джанкойском районе приостановили движение электричек
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Из-за обрушения автомобильного моста в Джанкойском районе Крыма приостановлено движение электричек. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании, передает ТАСС.

«Движение на участке Соленое Озеро — Джанкой временно приостановлено», — сообщили в компании.

Мост на автодороге Джанкой — Маслово на полуострове обрушился вечером в среду, 13 ноября, из-за перегруженного большегруза. Вес фуры, под которой рухнуло сооружения, превышал допустимый почти на 13 тонн. Вместе с фурой на мосту в момент обрушения находился легковой автомобиль, пострадали два человека.

После ЧП между Крымом и Запорожской областью приостановили железнодорожные перевозки. Разбор завалов на месте происшествия уже начался — он займет около суток. В сети также появились кадры с места происшествия — на них виден рухнувший вниз большегруз и работа сотрудников оперативных служб.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Разбор завалов на месте обрушения моста в Крыму займет около суток

      Лавров отказался считать Зеленского значимым в вопросе переговоров

      Прибытие бойцов «Азова» под Часов Яр объяснили

      Мужчина заказал 20 пицц на свадьбу сестры и расколол семью

      Российский бизнес столкнулся с ухудшением платежей через банки Казахстана

      Россиян предупредили об опасности открытых окон в подъездах

      Один из главных клиентов «Газпрома» в ЕС взыщет с него 230 миллионов евро

      Из-за обрушения моста в Крыму приостановили движение электричек

      В российском регионе раскрыли совершенную 25 лет назад расправу

      Любительница фетиш-вечеринок вспомнила о первом посещении секс-клуба в 46 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше