Из-за обрушения моста в Крыму приостановили движение электричек

Из-за ЧП с мостом в Крыму в Джанкойском районе приостановили движение электричек

Из-за обрушения автомобильного моста в Джанкойском районе Крыма приостановлено движение электричек. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании, передает ТАСС.

«Движение на участке Соленое Озеро — Джанкой временно приостановлено», — сообщили в компании.

Мост на автодороге Джанкой — Маслово на полуострове обрушился вечером в среду, 13 ноября, из-за перегруженного большегруза. Вес фуры, под которой рухнуло сооружения, превышал допустимый почти на 13 тонн. Вместе с фурой на мосту в момент обрушения находился легковой автомобиль, пострадали два человека.

После ЧП между Крымом и Запорожской областью приостановили железнодорожные перевозки. Разбор завалов на месте происшествия уже начался — он займет около суток. В сети также появились кадры с места происшествия — на них виден рухнувший вниз большегруз и работа сотрудников оперативных служб.