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06:00, 14 ноября 2024Интернет и СМИ

Мужчину не смогли выселить из съемной квартиры из-за одной строчки в договоре

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Пользователь Reddit поделился историей о том, как он избежал выселения из съемной квартиры. По словам мужчины, его не смогли выселить из-за одной строчки в договоре.

Автор поста написал, что переехал в Германию из США и уже восемь лет снимает квартиру. Он уточнил, что в стране популярны бессрочные договоры аренды, которые не имеют установленной даты окончания и остаются в силе до расторжения, как правило, арендатором.

Недавно арендодатель решил поднять стоимость аренды и отправил жильцу новый договор. Он также предложил жильцу съехать, если он не согласен с новыми условиями. Герой истории отметил, что новая стоимость жилья напугала его. «Стало ясно, что мне либо придется бороться с тем, что, по сути, было выселением, либо вернуться в США и снова начать строить свою жизнь с нуля», — подчеркнул он.

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Тогда автор решил обратиться в юридическое агентство, которое защищает права арендаторов. Мужчина показал договор аренды адвокату, который обратил внимание на одну строчку в документе. «В этот контракт не могут быть внесены изменения, если обе стороны не согласятся с предлагаемыми изменениями», — говорилось в нем.

«Адвокат агентства отправила письмо от моего имени в компанию, которая владеет моим жильем», — рассказал автор. Спустя месяц, по его словам, компания-арендодатель признала свое поражение и оправдалась тем, что письмо с новыми условиями съема жилья были «отправлены по ошибке сотрудником, которого уже уволили».

В комментариях многие отметили, что многие оказываются в подобных ситуациях из-за отсутствия базовых знаний о своих правах. Некоторые добавили, что арендаторы очень хорошо защищены в Германии, так как очень небольшое количество жителей страны владеет своим жильем.

Ранее комик Александр Долгополов, переехавший в Германию, пожаловался на высокие цены и большие налоги в Берлине.

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