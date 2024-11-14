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16:52, 14 ноября 2024Из жизни

Мужчина обнаружил змей в своем унитазе дважды за неделю

People: австралиец обнаружил двух питонов в своем унитазе дважды за неделю
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Hervey Bay Snake Catchers

Мужчине из Австралии пришлось дважды за неделю вызывать змееловов из-за питонов, которые забирались в его унитаз. Об этом пишет People.

Впервые сотрудники компании по отлову пресмыкающихся прибыли в дом жителя города Мэриборо, штат Квинсленд, 22 октября. Австралиец обнаружил в чаше своего унитаза ромбического питона. Чтобы поймать его, специалистам пришлось срезать часть трубы под домом, а потом смыть воду в унитазе.

Однако уже 25 октября на странице змееловов в социальных сетях появилась запись: «Еще один ромбический питон в том же туалете, что и пару дней назад!» На приложенном снимке была запечатлена змея, свернувшаяся в чаше унитаза. Рептилию снова успешно изловили. Как рассказал хозяин дома, питоны не напугали его, но очень удивили частыми визитами.

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В компании по отлову змей пояснили People, что в туалет их клиента заползали два разных животных, однако произошло это неслучайно. Первая змея была самкой, которая, видимо, «забралась туда, чтобы смочить кожу перед линькой». Вторым был самец. Он, по версии специалистов, забрался в унитаз, потому что искал ту самую самку, запах которой мог остаться на унитазе.

Ромбические питоны вырастают до трех метров в длину. Они неядовиты, хотя их укус может быть болезненным. Эти рептилии душат добычу, обвиваясь вокруг нее, а затем проглатывают. Как правило, они питаются небольшими млекопитающими и ящерицами.

Ранее ученицы колледжа в Индии пожаловались, что туалет учебного заведения захватили змеи. Девушки обнаружили в уборной десятки небольших рептилий и сняли их на видео.

Их время пришло!
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