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12:47, 9 сентября 2024Из жизни

Туалет колледжа захватили змеи

Студентки из Индии обнаружили десятки змей в унитазах туалета колледжа

Ученицы колледжа в Индии пожаловались, что туалет учебного заведения захватили змеи. Об этом сообщает News Flare.

Инцидент произошел в государственном колледже Cheyyar Anna в штате Тамилнад, Индия. Студентки зашли в женский туалет и обнаружили в унитазах десятки небольших змей. Они сняли рептилий на видео и выложили в соцсети. Ролик быстро стал вирусным, после того как его репостнул индийский композитор Пракаш Кумар. Он выразил свое возмущение по поводу антисанитарных условий в государственном учебном заведении.

В колледже, где произошел инцидент, обучается больше тысячи студентов. Они и раньше жаловались на грязь и говорили, что туалеты редко убирают, а прилегающая территория учебного заведения заросла кустарником, в котором селятся змеи. Студенты потребовали от администрации принять экстренные меры, чтобы помещения колледжа стали безопасными.

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      Антонина Черташ
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