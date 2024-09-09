Туалет колледжа захватили змеи

Студентки из Индии обнаружили десятки змей в унитазах туалета колледжа

Ученицы колледжа в Индии пожаловались, что туалет учебного заведения захватили змеи. Об этом сообщает News Flare.

Инцидент произошел в государственном колледже Cheyyar Anna в штате Тамилнад, Индия. Студентки зашли в женский туалет и обнаружили в унитазах десятки небольших змей. Они сняли рептилий на видео и выложили в соцсети. Ролик быстро стал вирусным, после того как его репостнул индийский композитор Пракаш Кумар. Он выразил свое возмущение по поводу антисанитарных условий в государственном учебном заведении.

В колледже, где произошел инцидент, обучается больше тысячи студентов. Они и раньше жаловались на грязь и говорили, что туалеты редко убирают, а прилегающая территория учебного заведения заросла кустарником, в котором селятся змеи. Студенты потребовали от администрации принять экстренные меры, чтобы помещения колледжа стали безопасными.

Ранее сообщалось, что в Индии огромные крокодилы захватили город Вадодара в штате Гуджарат из-за разлива реки Вишвамитри. Всего в реке обитает около 440 крокодилов, в жилые кварталы попали не менее 24 из них.