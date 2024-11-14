Мужчину осудили за дискредитацию Вооруженных сил России

В Вологде осудили мужчину на два года за дискредитацию Вооруженных сил России

В Вологде осудили мужчину на два года за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Вологодской области.

Он признан виновным по статье 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ») УК РФ.

По данным следствия, в 2023 году он прочитал в интернете несколько публикаций про специальную военную операцию. После этого разместил под ними свои негативные комментарии. Сотрудники полиции выявили и задержали злоумышленника, на него было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что создателя паблика «Дореволюционный советчик» приговорили к двум годам колонии.