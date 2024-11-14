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09:17, 14 ноября 2024Бывший СССР

На Украине назвали преграду для заключения выгодного мирного соглашения

Загороднюк: Украине будет сложно добиться выгодного урегулирования конфликта
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Украине будет чрезвычайно сложно добиться выгодного ей мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил бывший министр обороны республики Андрей Загороднюк, передает The New York Times.

По его словам, российские переговорщики вряд ли согласятся только на территории, которые уже перешли под контроль России.

«Тот, кто находится в выигрышной позиции, устанавливает условия. Это справедливо как для правительств, так и для бизнеса», — сказал он.

Ранее стало известно, что западные союзники Украины все больше склоняются к началу мирных переговоров между Москвой и Киевом, предусматривающих территориальные уступки Украины в пользу России. По словам дипломатов, будущие переговоры предполагают «территории в обмен на безопасность Украины», но также «потребуют некоторых уступок с обеих сторон».

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