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09:34, 14 ноября 2024Экономика

Немецкий «канцлер в изгнании» заявил о желании бизнеса вернуться в Россию

Самоназванный канцлер ФРГ Нимайер заявил о стремлении бизнеса вернуться в Россию
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетРазрушения на «Северном потоке»:

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Промышленники Германии желают вернуться к работе в России, и для того, чтобы их стремление осуществилось, нужно только решение федерального правительства. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил глава неправительственной организации Немецкий совет за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

Политик в последние годы занимает открыто пророссийскую позицию. В сентябре 2022 года он в качестве самопровозглашенного канцлера, возглавляющего «правительство в изгнании», приезжал в Россию для переговоров с высокопоставленными чиновниками. После этого Нимайер публично утверждал, что кабинет канцлера Олафа Шольца нелегитимен.

В нынешнем разговоре он повторил тезисы о необходимости смены правительства, чтобы новое работало в интересах промышленности. По словам политика, все немецкие бизнесы «встали и хотят прибежать назад». Кроме того, Нимайер считает, что Германия должна как можно скорее вступить в БРИКС, не выходя из Евросоюза и НАТО.

Ранее Нимайер поддержал позицию главы МИД России Сергея Лаврова по поводу поведения правительства Германии в деле о разрушении газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

В 1990-е годы Нимайер был приговорен к тюремному заключению после того, как его признали виновным в мошенничестве. Также будущему политику запретили работать в качестве финансового консультанта в течение пяти лет. В 2002 году он получил второй срок по аналогичному обвинению. Политикой Нимайер занялся в 2010-е годы, он сменил несколько партий, но ни разу не смог победить на выборах.

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