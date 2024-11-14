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10:46, 14 ноября 2024Экономика

Обеспеченность России яблоками оценили после слов Путина о нехватке

«Руспродсоюз»: обеспеченность РФ своими яблоками превысит 85 % в 2025 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Обеспеченность России своими яблоками в 2025 году может превысить отметку в 85 процентов, а по итогам нынешнего года составит около 79,3 процента. Такую оценку дал заместитель главы ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что в текущем сельскохозяйственном году объем российского рынка яблок составит порядка двух миллионов тонн. Среднедушевое потребление окажется на уровне в 13,8 килограмма. В следующем году объем внутреннего рынка вырастет за счет увеличения объемов сборов. «Можно прогнозировать рост самообеспеченности до более 85 процентов», — пояснил Леонов.

В этом году из-за неблагоприятных погодных условий российский урожай незначительно сократился, на фоне чего РФ активизировала импорт из ряда стран. Главными поставщиками яблок выступили Молдавия, Сербия, Турция, Азербайджан, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Китай и Белоруссия. «Импортные поставки в 2024 году могут несколько возрасти», — резюмировал Леонов.

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Однако в среднесрочной перспективе, полагает аналитик, импорт яблок в Россию будет снижаться на фоне наращивания внутренних сборов. В этот период можно прогнозировать и стабилизацию оптовых цен на эти фрукты после увеличения оптовой стоимости в конце сентября-начале октября 2024 года. Что касается розничного сектора, то цены на яблоки в этом сегменте рынка, по состоянию на 5 ноября, составили в среднем 137,1 рубля за килограмм, снизившись за месяц на 3,6 процента.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о сохраняющемся на российском рынке дефиците яблок. На этом фоне он призвал власти и производителей решить эту проблему. В начале октября Россельхознадзор указывал, что из-за майских заморозков в центральном и северо-западном регионах страны урожай яблок в РФ по итогам 2024 года составит всего 30-40 процентов от обычного.

Для снижения напряженности на внутреннем рынке российские власти запланировали заместить выпавшие объемы сборов за счет наращивания импорта из Азербайджана, Армении, Турции, Сербии, Китая, Белоруссии. Помощь в решении этой проблемы также пообещала оказать Северная Корея.

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