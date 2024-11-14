Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:13, 14 ноября 2024Интернет и СМИ

Окружение Зеленского заподозрили в сокрытии информации от президента

Economist: окружение Зеленского не сообщает ему об ухудшении ситуации на фронте
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Окружение президента Украины Владимира Зеленского не сообщает ему актуальную информацию из зоны боевых действий из-за ухудшения ситуации на фронте. Об этом сообщает британское издание The Economist со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

«Дело даже не в том, что его держат в теплой ванне, его держат в сауне», — сообщил собеседник издания. По словам военного капеллана Дмитрия Поворотного, последствия ухудшения ситуации на линии фронта уже сказывается на обществе. Он заявил, что у солдат пропала мотивация продолжать принимать участие в боевых действиях.

16 октября Зеленский представил в Верховной Раде свой «план победы», который состоит из пяти пунктов и предполагает, в частности, немедленное приглашение республики в НАТО. Он заявил, что «план победы» станет «мостом к саммиту мира», а конфликт можно будет завершить по нему «не позднее 2025 года».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Крыму обрушился автомобильный мост. Что известно о происшествии?

      Польша собралась вложиться в прокладку военных трубопроводов НАТО на восток альянса

      Захарова прокомментировала слова Борреля о превращении ЕС в военный блок

      Российский разведчик три недели в одиночку отбивался от атак ВСУ

      Окружение Зеленского заподозрили в сокрытии информации от президента

      На Украине опровергли возможность создания ядерного оружия

      Тюремщица рассказала о четырехдневном секс-марафоне с заключенным

      Врач предупредила об опасных последствиях злоупотребления сосисками и колбасой

      В ОП заявили об установлении Российской армией контроля над Новоселидовкой

      Американские СМИ раскрыли самый важный для Киева вопрос в ходе возможных переговоров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше