Economist: окружение Зеленского не сообщает ему об ухудшении ситуации на фронте

Окружение президента Украины Владимира Зеленского не сообщает ему актуальную информацию из зоны боевых действий из-за ухудшения ситуации на фронте. Об этом сообщает британское издание The Economist со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

«Дело даже не в том, что его держат в теплой ванне, его держат в сауне», — сообщил собеседник издания. По словам военного капеллана Дмитрия Поворотного, последствия ухудшения ситуации на линии фронта уже сказывается на обществе. Он заявил, что у солдат пропала мотивация продолжать принимать участие в боевых действиях.

16 октября Зеленский представил в Верховной Раде свой «план победы», который состоит из пяти пунктов и предполагает, в частности, немедленное приглашение республики в НАТО. Он заявил, что «план победы» станет «мостом к саммиту мира», а конфликт можно будет завершить по нему «не позднее 2025 года».