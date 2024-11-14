Останки пропавшего мужчины нашли в солярии

В США пропавшего мужчину нашли мертвым в солярии

В городе Индианаполис, США, мужчину, объявленного пропавшим, нашли в солярии без признаков жизни. Об этом сообщает Indy Star.

Семья 39-летнего Дерека Синка рассказала, что тот отправился в солярий, расположенный в спортивном зале Planet Fitness, в пятницу восьмого ноября, и исчез. Все выходные родственники пытались безуспешно связаться с мужчиной, после чего сообщили о его исчезновении в полицию.

В понедельник утром в полицию поступил звонок об останках, обнаруженных в одной из кабинок солярия Planet Fitness. Судмедэкспертам удалось выяснить, что они принадлежат Синку. Оказалось, что бездыханный мужчина пролежал в солярии два дня. Это удалось понять с помощью данных с электронного браслета, который был надет на лодыжку Синка.

Семья Синка рассказала WTHR, что он злоупотреблял психоактивными веществами. Рядом с местом нахождения мужчины лежала игла.

Что случилось с Синком — неизвестно. Полицейские начали расследование. Пока они рассматривают это дело как несчастный случай, а не убийство.

Ранее сообщалось, что в США удалось установить личность мужчины, останки которого неожиданно нашли в штате Аризона во время дорожных работ. Судмедэксперты не смогли определить, что случилось с Уильямом Германом Хиетамаки, исчезнувшем около 30 лет назад, из-за плохо сохранившихся костей. Предполагается, что Хиетамаки не стало в 2006-2008 годах.