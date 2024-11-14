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12:11, 14 ноября 2024Интернет и СМИ

Популярный российский блогер извинился за возмутившую главу «Спаса» шутку

Блогер Стас Васильев извинился за шутку об убийстве царевича Алексея
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
Стас Васильев

Стас Васильев. Кадр: Telegram-канал «СТАС БОМБИТ»

Популярный российский блогер Стас Васильев, известный как «Ай, как просто!», извинился за шутку о расправе над царевичем Алексеем Николаевичем, прозвучавшую в эфире канала «Соловьев Live» и возмутившую главу канала «Спас» Бориса Корчевникова. Пост на эту тему он разместил в Telegram.

«Всем, кого это оскорбило, хочу принести свои извинения», — написал Васильев. По его словам, он не хотел шутить о расправе над ребенком, а скорее неудачно поиронизировал на тему противостояния большевиков и белых.

Блогер также пообещал быть осторожнее в выражениях и впредь не шутить о российской истории. «Ребят с "Соловьев Live" подставлять тоже не хочется, они просто перед эфиром пропустили, не заметив», — добавил он.

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На слова Васильева ранее обратил внимание писатель и автор канала «Сыны монархии» Роман Антоновский. Он назвал шутку блогера чудовищной. Высказывание Васильева также осудил Борис Корчевников, заявив, что шутка «вычеркивает» блогера из людей.

Вызвавшие возмущение слова Васильева прозвучали в выпуске шоу «Ты это видел?» на канале «Соловьев Live» за 13 ноября. Комментируя предложение депутатов Госдумы запретить рекламу услуг тарологов, он отметил, что «магами и пророками» увлекалась и императрица Александра Федоровна, которая надеялась таким образом облегчить состояние больного гемофилией цесаревича Алексея.

«Я нахожу крайне ироничным, что в итоге его от болезни вылечили не гадалки, а большевики. Без шуток! Свинцом! Свинцом, Карл!» — сказал Васильев.

Ранее блогер рассказал, что в прошлом его не пустили в США. Как заверил Васильев, после ответа на несколько политических вопросов в американском посольстве он получил отказ во въезде в страну.

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