Популярный российский блогер извинился за возмутившую главу «Спаса» шутку

Блогер Стас Васильев извинился за шутку об убийстве царевича Алексея

Популярный российский блогер Стас Васильев, известный как «Ай, как просто!», извинился за шутку о расправе над царевичем Алексеем Николаевичем, прозвучавшую в эфире канала «Соловьев Live» и возмутившую главу канала «Спас» Бориса Корчевникова. Пост на эту тему он разместил в Telegram.

«Всем, кого это оскорбило, хочу принести свои извинения», — написал Васильев. По его словам, он не хотел шутить о расправе над ребенком, а скорее неудачно поиронизировал на тему противостояния большевиков и белых.

Блогер также пообещал быть осторожнее в выражениях и впредь не шутить о российской истории. «Ребят с "Соловьев Live" подставлять тоже не хочется, они просто перед эфиром пропустили, не заметив», — добавил он.

На слова Васильева ранее обратил внимание писатель и автор канала «Сыны монархии» Роман Антоновский. Он назвал шутку блогера чудовищной. Высказывание Васильева также осудил Борис Корчевников, заявив, что шутка «вычеркивает» блогера из людей.

Вызвавшие возмущение слова Васильева прозвучали в выпуске шоу «Ты это видел?» на канале «Соловьев Live» за 13 ноября. Комментируя предложение депутатов Госдумы запретить рекламу услуг тарологов, он отметил, что «магами и пророками» увлекалась и императрица Александра Федоровна, которая надеялась таким образом облегчить состояние больного гемофилией цесаревича Алексея.

«Я нахожу крайне ироничным, что в итоге его от болезни вылечили не гадалки, а большевики. Без шуток! Свинцом! Свинцом, Карл!» — сказал Васильев.

Ранее блогер рассказал, что в прошлом его не пустили в США. Как заверил Васильев, после ответа на несколько политических вопросов в американском посольстве он получил отказ во въезде в страну.