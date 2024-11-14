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21:47, 14 ноября 2024Мир

Раскрыты подробности новых антироссийских санкций ЕС

Bloomberg: целью нового пакета санкций ЕС станет российский «теневой флот»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСанкции против России:

Фото: Pixabay

Страны Европейского союза (ЕС) разрабатывают новый пакет санкций, целью которого станет российский «теневой флот» нефтяных танкеров. Такие подробности раскрыло агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, в последние месяцы Европе становится все сложнее согласовать санкции против России, поскольку Венгрия часто применяет право вето.

При этом в Брюсселе также разрабатывают более масштабные ограничения, их могут принять в начале следующего года, когда председательствующей в Евросоюзе страной вместо Венгрии станет Польша.

Ранее сообщалось, что Евросоюз работает над новыми санкциями в отношении танкеров с нефтью из РФ, называемых на Западе российским теневым флотом. Задуманные ЕС ограничения будут предусматривать меры в отношении физических лиц, задействованных в торговле углеводородами.

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