Раскрыты подробности новых антироссийских санкций ЕС

Bloomberg: целью нового пакета санкций ЕС станет российский «теневой флот»

Страны Европейского союза (ЕС) разрабатывают новый пакет санкций, целью которого станет российский «теневой флот» нефтяных танкеров. Такие подробности раскрыло агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, в последние месяцы Европе становится все сложнее согласовать санкции против России, поскольку Венгрия часто применяет право вето.

При этом в Брюсселе также разрабатывают более масштабные ограничения, их могут принять в начале следующего года, когда председательствующей в Евросоюзе страной вместо Венгрии станет Польша.

Ранее сообщалось, что Евросоюз работает над новыми санкциями в отношении танкеров с нефтью из РФ, называемых на Западе российским теневым флотом. Задуманные ЕС ограничения будут предусматривать меры в отношении физических лиц, задействованных в торговле углеводородами.