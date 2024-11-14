Редкого белого воробья запечатлели в российском регионе

Школьница из Ростова-на-Дону обнаружила редкого воробья-альбиноса

В Ростовской области заметили воробья, отличающегося от собратьев редким белым окрасом. Об этом сообщает пресс-служба Южного научного центра (ЮНЦ) РАН в Telegram-канале.

В учреждении рассказали, что находку сделала школьница из Ростова-на-Дону Анастасия Гострова. Девочка заметила белого домового воробья на Павло-Очаковской косе в Азовском районе. Она сфотографировала птицу в окружении сородичей, чье оперение было обычного цвета, и прислала снимок ЮНЦ РАН.

Как пояснили специалисты, ростовской школьнице посчастливилось увидеть воробья-альбиноса. Ученые также попросили сообщать о случая обнаружения птиц с аномальной окраской оперения и отметили, что завотделением НИР и прикладных исследований ЮНЦ РАН Рамиз Савицкий уже более 15 лет собирает информацию о подобных встречах. Таких птиц ранее встречали в Краснодарском крае и Ростовской области, а также на границе с Калмыкией.

«Встретить птиц-альбиносов — это большая удача. Специалистам на это требуются годы исследований», — подчеркнул орнитолог.

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