Чрезвычайно редкое животное попало на камеру в Приморье

Редчайший горал попал в фотоловушку в нацпарке «Земля леопарда» в Приморье

В Приморском крае заметили чрезвычайно редкое животное как в России, так и во всем мире. Об этом в Telegram-канале сообщил национальный парк «Земля леопарда».

Речь идет об амурском горале — представителе парнокопытных млекопитающих, внешне напоминающем козу. Шерсть горала серого цвета, на спине находится темная полоса, а на голове — короткие изогнутые рога.

Животное занесено в международную Красную Книгу как исчезающий вид I категории. «Российская популяция этих крайне скрытных животных раздроблена на мелкие группировки, одна из которых обитает на "Земле леопарда"», — говорится в сообщении.

Точные данные об общей численности этих животных отсутствуют. Однако ученые предполагают, что в Приморье обитает примерно 700–900 особей.

Отмечается, что уникальная запись была сделана в районе Оленьего утеса. В XX веке, по сообщениям ученого Гордея Бромлея, гора назвалась «Иман», что от азиатского слова «иман-ян» означает горал.

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