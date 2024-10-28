Редких тюленей заметили в российском регионе

Редких тюленей заметили вблизи Сахалина

Недалеко от Сахалина зарегистрировали группу краснокнижних тюленей-антуров. Об этом сообщает ТИА «Остров».

По информации агентства, в октябре антураж часто замечали в акватории Южно-Курильской бухты. Это осторожные животные, которые редко выходят на участки суши, где их могут обнаружить наземные хищники.

Одно из самых больших скоплений антуров вблизи обережья Южно-Курильского мыса за последние годы было зарегистрировано в начале октября. Тогда сотрудник заповедника Сергей Стефанов учел 58 особей.

Ранее сообщалось, что волонтеры организации «Друзья океана» спасли на Сахалине 112 тюленей. Известно, что раз в год ветеринары, ученые и добровольцы приезжают на остров Тюлений и живут там 10 дней. За это время они высматривают у берегов Охотского моря запутавшихся в мусоре тюленей.