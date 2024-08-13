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19:02, 13 августа 2024Моя страна

На Сахалине спасли 112 тюленей

На Сахалине волонтеры спасли от пластикового мусора 112 тюленей

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Волонтеры организации «Друзья океана» спасли на Сахалине 112 тюленей. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Известно, что раз в год ветеринары, ученые и добровольцы приезжают на остров Тюлений и живут там 10 дней. За это время они высматривают у берегов Охотского моря запутавшихся в мусоре тюленей. Чаще всего их шеи обвивают сети и пластиковые ленты, которые затем врастают в кожу животных и причиняют им боль. В некоторых случаях приходится использовать анестезию, уточнили журналисты.

За пять лет работы участники волонтерской группы вытащили из пластиковых ловушек 482 тюленей.

Ранее сообщалось, что на Сахалине зоозащитники спасли раненого сивуча. Тогда волонтеры нашли пострадавшее животное на Охотском побережье Корсаковского района.

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      Мария Винар
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