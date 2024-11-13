Почти истребленные рапаном морские блюдечки вернулись в Сочи

В Сочи зафиксировали возвращение исчезнувшего вида. Об этом сообщает пресс-служба Сочинского географического общества (СГО) в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что в прибрежные воды Черного моря вернулись морские блюдечки — редкие моллюски, которые были широко распространены в акватории Сочи в 1960-е годы. «Эта улитка без завитков диаметром до 4,5 сантиметра высотой до 1,5 сантиметра ползала по поверхности камней и соскребала с них водоросли», — говорится в сообщении.

Однако серьезный урон им нанесли прожорливые рапаны — хищные морские моллюски с закрученной раковиной. Они практически полностью уничтожили популяцию морских блюдечек. Только в последние годы моллюски вернулись на сочинское побережье. Их многочисленную колонию нашли у Южного мола в морском порту. Улитки облепили всю волноотбойную стенку под водой.

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