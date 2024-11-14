«Рособоронэкспорт» отметил особый интерес к российскому оружию

Глава «Рособоронэкспорта»: российское оружие вызывает особый интерес за рубежом

Российское оружие вызывает особый интерес за рубежом, отметил в ходе авиакосмического салона Airshow China 2024 в Чжухае (Китай) генеральный директор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы компании, все представленные Россией на мероприятии образцы военной техники подтвердили свои характеристики в реальных боевых условиях. Руководитель, в частности, отметил бронетанковую технику, бронемашины, артиллерийские системы, средства контрбатарейной борьбы, средства противовоздушной обороны, средства радиоэлектронной борьбы и стрелковое оружие.

Отдельно Михеев обозначил интерес партнеров к российским вертолетам, самолетам и летательным беспилотникам, а также используемым ими средствам поражения.

Ранее глава компании заявил, что «Рособоронэкспорт» подписал первые контракты на поставки российских истребителей пятого поколения Су-57.

Также в ноябре руководитель сообщил, что некоторые успешные проекты народного оборонно-промышленного комплекса начинают выходить на мировой рынок.