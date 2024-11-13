В России рассказали о выходе проектов народного ОПК на мировой рынок

«Рособоронэкспорт»: успешные проекты народного ОПК выходят на мировой рынок

Некоторые успешные проекты народного оборонно-промышленного комплекса (ОПК) начинают выходить на мировой рынок. Об этом ТАСС на международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в Чжухае (Китай) рассказал генеральный директор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев.

По словам руководителя, речь идет о наиболее удачных и эффективных производителях военной техники, которые начали выстраивать свою работу в рамках действующего законодательства. «В первую очередь это касается различных роботизированных систем, малой беспилотной авиации, защиты колесной и бронированной техники и много другого», — сказал глава компании.

Михеев добавил, что при необходимости «Рособоронэкспорт» готов представлять на внешних рынках новые российские компании, выросшие из «гаражных проектов».

Ранее глава «Рособоронэкспорта» заявил, что беспилотные комплексы «Орлан» российского производства уже эксплуатируют в десятках стран. Михеев не исключил, что выпуск этих летательных аппаратов, созданных «Специальным технологическим центром», могут начать на территории стран-партнеров.