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10:04, 13 ноября 2024Наука и техника

В России рассказали о выходе проектов народного ОПК на мировой рынок

«Рособоронэкспорт»: успешные проекты народного ОПК выходят на мировой рынок
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Некоторые успешные проекты народного оборонно-промышленного комплекса (ОПК) начинают выходить на мировой рынок. Об этом ТАСС на международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в Чжухае (Китай) рассказал генеральный директор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев.

По словам руководителя, речь идет о наиболее удачных и эффективных производителях военной техники, которые начали выстраивать свою работу в рамках действующего законодательства. «В первую очередь это касается различных роботизированных систем, малой беспилотной авиации, защиты колесной и бронированной техники и много другого», — сказал глава компании.

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Михеев добавил, что при необходимости «Рособоронэкспорт» готов представлять на внешних рынках новые российские компании, выросшие из «гаражных проектов».

Ранее глава «Рособоронэкспорта» заявил, что беспилотные комплексы «Орлан» российского производства уже эксплуатируют в десятках стран. Михеев не исключил, что выпуск этих летательных аппаратов, созданных «Специальным технологическим центром», могут начать на территории стран-партнеров.

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