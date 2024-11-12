«Рособоронэкспорт» допустил производство «Орланов» за рубежом

«Рособоронэкспорт» ведет переговоры о выпуске БПЛА «Орлан» за рубежом

Выпуск российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Орлан», созданных «Специальным технологическим центром», могут начать на территории стран-партнеров, допустил генеральный директор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев. Об этом сообщает ТАСС.

«"Рособоронэкспорт" активно ведет переговоры с зарубежными компаниями об организации производства этих БПЛА в рамках технологического сотрудничества на территории партнеров», — сказал он в ходе международного аэрокосмического салона Airshow China 2024.

По его словам, на разведывательные дроны «Орлан-10Е» и «Орлан-30» высокий спрос, который обусловлен опытом применения аппаратов в боевых действиях. Михеев отметил, что эти дроны способны выполнять разведывательные задачи в тактической глубине, используя различную полезную нагрузку. «Орлан-30» также можно использовать для лазерного целеуказания при стрельбе высокоточными боеприпасами.

В сентябре генконструктор компании «Специальный технологический центр» Роман Иванов сообщил, что в зоне специальной военной операции работают до тысячи БПЛА «Орлан-10» и «Орлан-30».