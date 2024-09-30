В зоне СВО насчитали до тысячи российских «Орланов»

СТЦ: в зоне СВО насчитывается до тысячи российских БПЛА «Орлан»

В зоне специальной военной операции (СВО) насчитывается до тысячи российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Орлан-10» и «Орлан-30». Об этом ТАСС сообщил генконструктор компании «Специальный технологический центр» (СТЦ) Роман Иванов.

«Но комплекс состоит не только из самолетов. Есть еще наземные системы, которые обеспечивают их применение. Они тоже не вечные, и это не простые вещи типа мачты с антенной, это высокотехнологичные комплексы», — сказал специалист.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на компанию «Рособоронэкспорт» сообщил, что Россия на выставке Africa Aerospace & Defence 2024, которая с 18 по 22 сентября проходила в Претории (ЮАР), представила оборонную продукцию, в частности, БПЛА «Орион-Э» и разведывательные комплексы «Орлан-10Е» и «Орлан-30».