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18:34, 12 ноября 2024Наука и техника

«Рособоронэкспорт» рассказал о росте экспорта «Орланов»

«Рособоронэкспорт»: число импортеров беспилотников «Орлан» растет
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Беспилотные комплексы «Орлан» российского производства уже эксплуатируют в десятках стран, компания «Рособоронэкспорт» работает над подписанием новых контрактов. О росте числа импортеров генеральный директор компании Александр Михеев сообщил ТАСС.

По его словам, «Орланы» успешно эксплуатируют более чем в 20 странах мира. «На очереди подписание новых контрактов. Интерес проявляют партнеры на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, Африке, Латинской Америке, в странах СНГ», — сказал Михеев.

Разработанные компанией «Специальный технологический центр» (СТЦ) дроны «Орлан» предназначены для ведения разведки в тактической глубине. Также существует модификация «Орлан-30», которая может наводить высокоточные снаряды «Краснополь» на цель.

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В сентябре генеральный конструктор СТЦ Роман Иванов сообщил, что компания продолжает работы над новыми беспилотниками, которые смогут заменить комплексы «Орлан-10» и «Орлан-30». Аппараты создают с учетом новых пожеланий Минобороны России.

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