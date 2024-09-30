В России разработают способные заменить «Орлан-10» и «Орлан-30» дроны

СТЦ: новые разработки БПЛА смогут заменить комплексы «Орлан-10» и «Орлан-30»

Специальный технологический центр (СТЦ) разработает новые беспилотники (БПЛА), которые способны в будущем заменить комплексы «Орлан-10» и «Орлан-30». Такое заявление сделал генеральный конструктор организации Роман Иванов, передает тТАСС.

«В части новых поколений аппаратов "Орлан" и другой техники работы не приостановлены. Работы были секретными и до спецоперации, но можно сказать, что это будут те же самолеты — крылья, двигатели и целевое оборудование, однако сделаны они будут с учетом пожеланий и тонкостей, которые Минобороны РФ сформулировало в технических заданиях», — раскрыл подробности Иванов.

По словам генерального конструктора, параллельно с этим проектом СТЦ занимается гособоронзаказом и модернизацией технологий, применяющихся в зоне СВО.

«Текущие наши задачи — это не насыщение рынка, а обеспечение выполнения боевых задач. Есть также задачи по модернизации, развитию нашей техники, которые позволят применять ее более успешно», — резюмировал специалист.

Ранее в Минобороны озвучили характеристики одного из самых востребованных боевых вертолетов — Ка-52 «Аллигатор». Среди прочего, он имеет высокую маневренность, которую обеспечивают двигатели (вертолет может двигаться в любом направлении, даже «боком» и задним ходом, а также идти на предельно малых высотах), а также надежную защиту.