Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:29, 14 ноября 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о неожиданной опасности сиропов от кашля для гипертоников

Врач Гандельман заявил, что сиропы от кашля с лакрицей повышают давление
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Bernard Jaubert / Globallookpress.com

Кардиолог Герман Гандельман заявил в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, что сиропы от кашля с содержанием лакрицы повышают давление. Выпуск, в котором специалист предупредил россиян о неожиданной опасности этих препаратов, доступен на сайте телеканала.

Гандельман предостерег гипертоников от употребления лакрицы. «Вещество, которое содержится в лакрице, вмешивается в метаболизм гормонов, более активные гормоны остаются в крови, тем самым задерживают жидкость и повышают артериальное давление», — объяснил кардиолог.

Специалист также отметил, что лакрицу часто также добавляют в сиропы от кашля. «Когда пациенты приходят с высоким давлением, врач должен спросить, берете ли вы этот сироп», — заключил он.

Ранее врач общей практики Александр Мясников заявил, что прием антидепрессантов провоцирует развитие гипертонии. Медик рассказал, что антидепрессанты входят в список лекарственных препаратов, которые не рекомендуются к приему гипертоникам.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Кандидат в постпреды США при ООН поменяла мнение по Украине после победы Трампа. Какую позицию она заняла?

      Позицию Байдена по Украине назвали «политической импотенцией»

      Известная голливудская актриса объяснила отказ от грудных имплантов

      Немецкие военные пожаловались на преподавание «английского для домохозяек»

      Орбиту МКС подняли на пять километров

      Россиян предупредили о неожиданной опасности сиропов от кашля для гипертоников

      Шойгу посетил военную выставку в Китае

      СК оценил ущерб от действий ВСУ на территории России

      Стало известно о желудочно-кишечном кровотечении у Ливанова

      В московском метро задержали пьяного размахивающего ножом мужчину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше