Россиянам назвали лучшие способы хранения денег

Экономист Беляев назвал выгодным хранение денег в банках и в золоте

Лучшим способом хранения денег для россиян на сегодняшний день остаются банковские вклады, заявил в разговоре с «Лентой.ру» экономист Михаил Беляев. Также он предложил рассмотреть инвестиции в государственные ценные бумаги, а также вариант накопительной пенсии.

«Для широкого круга инвесторов со средним доходом сейчас сложно придумать что-то лучше банковского вклада. Там, во-первых, высокие проценты, во вторых — суммы до 1,4 миллиона рублей застрахованы. То есть, даже если у банка отзовут лицензию, человек сможет вернуть свои средства, — объяснил Беляев. — Если сумма выше — можно подумать о распределении средств по нескольким банкам.»

Рассматривать валюту в качестве инструмента для сбережения и приумножения средств, по мнению экономиста, сегодня нецелесообразно. Это, как он считает, может быть актуально только в случае, если человек планирует регулярные поездки в другие страны.

Конечно, есть тенденция к ползучему снижению курса рубля к доллару и евро, но именно что к ползучему. То есть, сейчас значительно больший доход принесет банковский вклад. Ожидать обвала рубля к валюту не стоит — экономика все же остается достаточно стабильной, значит, и причин для обвала нет Михаил Беляев экономист

Другой вариант, предложенный Беляевым, — золото. Но он уточнил, что вложения в этот металл принесут доход только в долгосрочной перспективе.

«Есть смысл и в государственных ценных бумагах. Доходность там практически равна деньгам, которые можно получить по банковским вкладам, но это уже более сложный инструмент. Чтобы понять, какой процент получится в итоге, нужно произвести некоторые вычисления. Они не слишком трудные, но все же это придется сделать. Значит, тут необходимы дополнительные знания, работа и осмысления. Тем не менее, такие инвестиции все равно можно рассматривать в качестве конкурентного инструмента», — считает Беляев.

Также, как считает экономист, выгодной может стать накопительная пенсия для тех, кому до нее осталось не менее 10 лет. Он объяснил, что сейчас гражданам предлагается государственное софинансирование и возможность расходовать накопления женщинам с 55 лет, мужчинам — с 60.

«Людям с доходами до 80 тысяч рублей софинансируется каждая тысяча из вложенного, но не более трех тысяч. То есть, положив три тысячи на счет, в год вы получите 36 тысяч дополнительных взносов со стороны государства. Через 10 лет — дополнительные 360 тысяч. Кроме того, эти взносы освобождаются от подоходного налога. Так что такой нетрадиционный способ хранения денег тоже можно рассмотреть», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Беляев заявил, что самый простой способ самостоятельно увеличить выплаты к моменту выхода на пенсию — заранее открыть и вести банковский вклад. По словам экономиста, должны быть рациональные траты и разумное накопление. Он добавил, что не стоит жить в некомфортных условиях ради будущей пенсии.