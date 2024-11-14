Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
05:30, 14 ноября 2024Экономика

Россиянам назвали лучшие способы хранения денег

Экономист Беляев назвал выгодным хранение денег в банках и в золоте
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Лучшим способом хранения денег для россиян на сегодняшний день остаются банковские вклады, заявил в разговоре с «Лентой.ру» экономист Михаил Беляев. Также он предложил рассмотреть инвестиции в государственные ценные бумаги, а также вариант накопительной пенсии.

«Для широкого круга инвесторов со средним доходом сейчас сложно придумать что-то лучше банковского вклада. Там, во-первых, высокие проценты, во вторых — суммы до 1,4 миллиона рублей застрахованы. То есть, даже если у банка отзовут лицензию, человек сможет вернуть свои средства, — объяснил Беляев. — Если сумма выше — можно подумать о распределении средств по нескольким банкам.»

Рассматривать валюту в качестве инструмента для сбережения и приумножения средств, по мнению экономиста, сегодня нецелесообразно. Это, как он считает, может быть актуально только в случае, если человек планирует регулярные поездки в другие страны.

Конечно, есть тенденция к ползучему снижению курса рубля к доллару и евро, но именно что к ползучему. То есть, сейчас значительно больший доход принесет банковский вклад. Ожидать обвала рубля к валюту не стоит — экономика все же остается достаточно стабильной, значит, и причин для обвала нет

Михаил Беляевэкономист

Другой вариант, предложенный Беляевым, — золото. Но он уточнил, что вложения в этот металл принесут доход только в долгосрочной перспективе.

«Есть смысл и в государственных ценных бумагах. Доходность там практически равна деньгам, которые можно получить по банковским вкладам, но это уже более сложный инструмент. Чтобы понять, какой процент получится в итоге, нужно произвести некоторые вычисления. Они не слишком трудные, но все же это придется сделать. Значит, тут необходимы дополнительные знания, работа и осмысления. Тем не менее, такие инвестиции все равно можно рассматривать в качестве конкурентного инструмента», — считает Беляев.

Также, как считает экономист, выгодной может стать накопительная пенсия для тех, кому до нее осталось не менее 10 лет. Он объяснил, что сейчас гражданам предлагается государственное софинансирование и возможность расходовать накопления женщинам с 55 лет, мужчинам — с 60.

Материалы по теме:
Акции на свободе. Западные регуляторы разблокируют российские активы. Как инвесторам их вернуть?
Акции на свободе.Западные регуляторы разблокируют российские активы. Как инвесторам их вернуть?
29 декабря 2022
Деньги к деньгам. На инвестициях можно заработать. Как приумножить свои накопления?
Деньги к деньгам. На инвестициях можно заработать. Как приумножить свои накопления?
Реклама
3 марта 2023

«Людям с доходами до 80 тысяч рублей софинансируется каждая тысяча из вложенного, но не более трех тысяч. То есть, положив три тысячи на счет, в год вы получите 36 тысяч дополнительных взносов со стороны государства. Через 10 лет — дополнительные 360 тысяч. Кроме того, эти взносы освобождаются от подоходного налога. Так что такой нетрадиционный способ хранения денег тоже можно рассмотреть», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Беляев заявил, что самый простой способ самостоятельно увеличить выплаты к моменту выхода на пенсию — заранее открыть и вести банковский вклад. По словам экономиста, должны быть рациональные траты и разумное накопление. Он добавил, что не стоит жить в некомфортных условиях ради будущей пенсии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Анджей Дуда потерял часть пальца. Президенту Польши потребовалась операция

      ФБР провело обыск у предсказавшего победу Трампа главы букмекерского агентства

      Российский FPV-дрон атаковал вертолет Ми-24 ВСУ

      В МИД рассказали о взаимодействии с ЕС после высылки российских дипломатов

      В МИД заявили о провале санкционного блицкрига против России

      Россиянам назвали лучшие способы хранения денег

      Американец описал переезд в Россию фразой «жизнь превратилась в рай»

      Россия одержала победу над Литвой за место в одном из ключевых комитетов ООН

      В МИД оценили выход России из Совета Европы

      В Крыму начали разбор завалов на месте обрушения автомобильного моста

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше