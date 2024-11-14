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14:47, 14 ноября 2024Ценности

Россиянкам назвали устаревшие модели зимних курток

Стилист Воробьева назвала устаревшими приталенные пуховики и удлиненные парки
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Anika Huizinga / Unsplash

Стилистка Ольга Воробьева назвала россиянкам устаревшие модели зимних курток. Ее комментарий публикует издание «Правда.ру».

По словам специалистки, актуальность утратили короткие приталенные пуховики, фасоны с рукавами три четверти и удлиненные парки. Также следует отказаться от предметов гардероба с обильным декором и яркими принтами, отметила она.

В свою очередь, эксперт посоветовала выбирать куртки из дубленой кожи, тренчи с утепленной подкладкой и пальто оверсайз. При этом среди популярных оттенков — черный, бежевый, молочный, синий и бордовый.

Ранее в ноябре российская стилистка Екатерина Тихова предрекла одному популярному в 2010-х годах предмету гардероба возвращение в моду зимой.

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