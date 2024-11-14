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16:44, 14 ноября 2024Силовые структуры

Российским силовикам дали срок за незаконную торговлю оружием

В Удмуртии российские силовики получили 6 лет колонии за торговлю оружием
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Удмуртии российским силовикам дали шесть лет колонии за незаконную торговлю оружием. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Удмуртии.

Они осуждены по статье 222 («Незаконное хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему, совершенные группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

Как установил суд, 24 февраля 2023 года четверо мужчин на территории Воткинского района республики совершили сделку по продаже огнестрельного оружия. Трое из которых занимали различные руководящие должности в системе Росгвардии, МЧС, Минобрнауки России.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы досмотрели свыше 150 домовладений в Луганской народной республике (ЛНР), изъяв оттуда оружие и боеприпасы.

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