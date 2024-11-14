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06:41, 14 ноября 2024Россия

Российский Су-34 поразил технику ВСУ в Курской области

Минобороны: Су-34 поразил бронетехнику ВСУ в Курской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 поразил бронетехнику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщило Минобороны России, их заявление приводит ТАСС.

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по скоплению личного состава и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — сообщили в Минобороны.

Уточняется,что для удара использовались бомбы с унифицированным модулем планирования и коррекции.

Ранее бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер рассказал, что ВСУ надеялись оттеснить войска России при поддержке НАТО, но этого не происходит. «На самом деле, Украина теряет не только территорию, но и людей и технику, которые невозможно заменить», — отметил он.

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