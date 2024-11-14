Минобороны: Су-34 поразил бронетехнику ВСУ в Курской области

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 поразил бронетехнику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщило Минобороны России, их заявление приводит ТАСС.

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по скоплению личного состава и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — сообщили в Минобороны.

Уточняется,что для удара использовались бомбы с унифицированным модулем планирования и коррекции.

Ранее бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер рассказал, что ВСУ надеялись оттеснить войска России при поддержке НАТО, но этого не происходит. «На самом деле, Украина теряет не только территорию, но и людей и технику, которые невозможно заменить», — отметил он.