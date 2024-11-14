Сборная Казахстана с Черчесовым потерпела четвертое поражение подряд

Сборная Казахстана с тренером Черчесовым потеряла место в дивизионе B Лиги наций

Сборная Казахстана по футболу под руководством российского тренера Станислава Черчесова потерпела поражение от Австрии в матче пятого тура группового этапа Лиги наций. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Алма-Ате. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Забитыми мячами отметились Кристоф Баумгартнер и Михаэль Грегорич.

Сборная Казахстана потерпела четвертое поражение подряд в турнире. Команда с одним очком заняла последнее место в группе 3 и потеряла место в дивизионе B Лиги наций.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. С 2016 по 2021 год он был главным тренером сборной России. С ним команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира-2018.