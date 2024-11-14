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10:27, 14 ноября 2024Мир

Шойгу посетил военную выставку в Китае

Секретарь Совбеза РФ Шойгу посетил выставку военной продукции Airshow China 2024
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу посетил выставку военной продукции Airshow China 2024, которая проходит в городе Чжухай в провинции Гуандун на юге Китая. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, секретарь изучил стенды с новейшими разработками китайского военно-промышленного комплекса. Особый интерес вызвал макет истребителя J-35. Также он рассмотрел продукцию китайской государственной компании Norinco, являющейся одним из крупнейших в мире международных подрядчиков в военной отрасли.

Кроме того, Шойгу осмотрел продукцию российских компаний, таких как «Рособоронэкспорт», Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация и «Роскосмос».

Ранее Шойгу в ходе визита в Китай заявил, что двусторонние связи Москвы и Пекина являются одним из стержней мировой политики и безопасности. Он также поздравил главу МИД КНР Ван И и китайский народ с 75-летием образования КНР и установления дипломатических отношений между странами.

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