Шойгу посетил военную выставку в Китае

Секретарь Совбеза РФ Шойгу посетил выставку военной продукции Airshow China 2024

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу посетил выставку военной продукции Airshow China 2024, которая проходит в городе Чжухай в провинции Гуандун на юге Китая. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, секретарь изучил стенды с новейшими разработками китайского военно-промышленного комплекса. Особый интерес вызвал макет истребителя J-35. Также он рассмотрел продукцию китайской государственной компании Norinco, являющейся одним из крупнейших в мире международных подрядчиков в военной отрасли.

Кроме того, Шойгу осмотрел продукцию российских компаний, таких как «Рособоронэкспорт», Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация и «Роскосмос».

Ранее Шойгу в ходе визита в Китай заявил, что двусторонние связи Москвы и Пекина являются одним из стержней мировой политики и безопасности. Он также поздравил главу МИД КНР Ван И и китайский народ с 75-летием образования КНР и установления дипломатических отношений между странами.