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13:53, 14 ноября 2024Интернет и СМИ

Симоньян назвала сходство России и США

Глава RT Симоньян заявила, что в США и в России одинаково относятся к иноагентам
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала сходство между Россией и США. В интервью газете «Ведомости» она заявила, что в обоих странах одинаково относятся к иностранным агентам.

Отвечая на вопрос, в котором говорилось, что RT зарегистрирован в США в качестве иностранного агента, Симоньян заявила: «Они (американцы — прим. «Ленты.ру») наивно полагали, что если они везде протрубят, что мы иноагенты и мы будем вещать с иноагентской плашкой, то аудитория скажет: "Да это же иноагенты, мы это читать не будем". Это и у них так не работает, и у нас так не работает».

Она отметила, что, например, россияне не перестают читать тех, кого признают иностранным агентом, только из-за этого статуса. Симоньян добавила, что читатели, слушатели или зрители, как правило, разделяют взгляды этого человека. «Аудитория и раньше знала взгляды этого иноагента. Все люди разные, не все поддерживают государство», — заключила она.

Ранее Симоньян выступила против налога на бездетность. Она назвала идею такого обязательного платеж в пользу государства отвратительным.

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