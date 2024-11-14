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08:30, 14 ноября 2024Мир

Спикера Палаты представителей США выдвинули на новый срок при поддержке Трампа

Th Hill: спикер Палаты представителей США Джонсон выдвинут на новый срок
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Спикер Палаты представителей США Конгресса США Майк Джонсон единогласно выдвинут Республиканской партией на новый срок на своем посту. Об этом пишет The Hill со ссылкой на источники.

«Джонсон, который баллотировался без соперников, выиграл номинацию на пост спикера единогласным голосованием, и никто не высказался против», — утверждается в публикации.

Джонсон также заручился поддержкой избранного президента США Дональда Трампа. По данным источника, Трамп назвал его «хорошим парнем» и заверил, что будет выступать «за него до конца».

Чтобы быть переизбранным, действующему спикеру будет необходима единогласная поддержка в Палате представителей в январе 2025 года. Несмотря на недовольство некоторых республиканцев из-за ряда решений Джонсона, многие из них, по информации издания, смягчают свою позицию и могут поддержать спикера, чтобы продемонстрировать единство партии.

Ранее Джонсон заявил, что экс-кандидат в президенты США Камала Харрис проиграла выборы, так как ее предвыборная кампания была посвящена теме абортов.

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