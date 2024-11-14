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19:23, 14 ноября 2024Интернет и СМИ

Уехавшая из России в Испанию телеведущая Лазарева рассказала об отсутствии ощущения дома

Телеведущая Татьяна Лазарева заявила, что в Испании она не чувствует себя дома
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), уехавшая из России, заявила, что в Испании она не чувствует себя дома. Об этом он рассказала в беседе с украинской журналисткой Натальей Влащенко на YouTube.

«А я вообще теперь ничего своим домом не чувствую. У меня его нет», — призналась ведущая. Лазарева добавила, что смирилась с ощущением того, что у нее нет дома.

Ранее она также рассказала о разводе с бывшим мужем Михаилом Шацем (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Телеведущая отметила, что они так и не поговорили искренне об их разрыве.

Перед этим сообщалось, что Лазарева отказалась признавать вину по делу об оправдании терроризма, в рамках которого ее заочно арестовали и объявили в международный розыск.

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