Уехавшая из России в Испанию телеведущая Лазарева рассказала об отсутствии ощущения дома

Телеведущая Татьяна Лазарева заявила, что в Испании она не чувствует себя дома

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), уехавшая из России, заявила, что в Испании она не чувствует себя дома. Об этом он рассказала в беседе с украинской журналисткой Натальей Влащенко на YouTube.

«А я вообще теперь ничего своим домом не чувствую. У меня его нет», — призналась ведущая. Лазарева добавила, что смирилась с ощущением того, что у нее нет дома.

Ранее она также рассказала о разводе с бывшим мужем Михаилом Шацем (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Телеведущая отметила, что они так и не поговорили искренне об их разрыве.

Перед этим сообщалось, что Лазарева отказалась признавать вину по делу об оправдании терроризма, в рамках которого ее заочно арестовали и объявили в международный розыск.

