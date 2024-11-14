Украина получит часть военной помощи от Байдена после прихода Трампа

Пентагон: Украина получит часть военной помощи Байдена после прихода Трампа

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Синхг заявила, что Украина получит часть выделенной президентом США Джо Байденом военной помощи уже после прихода в Белый дом победившего на выборах президента Дональда Трампа. Ее слова приводит РИА Новости.

Синхг ответила на вопрос журналистов, сколько времени займет доставка Украине военной помощи, которую Байден выделит до января 2025 года.

«Некоторое снаряжение и системы дойдут до Украины очень быстро: в течение дней и недель. В некоторых случаях потребуется больше времени, и это может занять месяцы… на доставку отдельных уйдут годы», — указала она.

Ранее в Пентагоне признали тяжесть работы по Украине до конца срока президентства Байдена. Синхг заверила, что Вашингтон планирует передавать вооружения Киеву регулярно с учетом наличия ресурсов на армейских складах.