Российский фондовый рынок перешел к падению

Индекс Мосбиржи вернулся к падению после вызванного победой Трампа роста

После роста в начале недели российский фондовый рынок снижается третий день подряд, а в четверг, 14 ноября, в начале торгового дня падение индекса Мосбиржи ускорилось. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Позитивные настроения на рынках наблюдались с 1 ноября, когда победа Дональда Трампа на президентских выборах в США стала выглядеть более вероятной. Успех республиканца подтолкнул российские акции вверх на фоне надежд по поводу скорого завершения боевых действий на Украине и ослабления санкций.

Однако на фоне отсутствия информации о конкретных действиях оптимизм начал угасать, а основные факторы, толкающие рынок вниз, вернулись в центр внимания. В том числе речь идет о возможности нового повышения ключевой ставки в декабре и росте проблем отечественных предприятий из-за высоких долговых обязательств.

К полудню индекс Мосбиржи падал до 2714 пунктов, а индекс РТС — до 869 пунктов. Индекс российских государственных облигаций RGBI удерживается выше 100 пунктов, а индекс российских корпоративных облигаций RUCBCPNS вернулся на уровень 86,5 пункта, который наблюдался в конце октября.

Ранее сообщалось, что курс доллара Центробанка вырос до максимума более чем за год. На четверг он был установлен в размере 98,37 рубля.