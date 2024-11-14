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21:37, 14 ноября 2024Мир

В Британии выступили против создания ядерного оружия на Украине

Yougov: более 60% британцев против создания ядерного оружия на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Большинство Великобритании считают, что Украине не стоит позволять разрабатывать собственное ядерное оружие. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в четверг компанией Yougov.

В частности, 62 опрошенных британцев выступили против создания ядерного оружия на Украине, 38 из них выразили решительное возражение этому решению. Идею разработки поддержали 18 процентов респондентов, еще 21 процент жителей Британии не смогли дать ответ.

Ранее издание The Times написало, что Украина может создать простую ядерную бомбу в случае прекращения военной помощи от США. Предполагалось, что оружием мог стать аналог бомбы «Толстяк», которую Соединенные Штаты сбросили на японский город Нагасаки в августе 1945 года.

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