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15:32, 14 ноября 2024Экономика

В Госдуме сделали прогноз по ключевой ставке ЦБ

Депутат Аксаков: допускаю, что ключевую ставку не будут повышать
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В Госдуме допустили, что российский Центробанк (ЦБ) не будет повышать ключевую ставку на ближайшем заседании совета директоров. Такой прогноз сделал глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, его слова приводит ТАСС.

Аксаков пояснил, что ситуация сейчас находится под контролем и инфляционные процессы будут сдерживаться.

В свою очередь, зампред ЦБ Алексей Заботкин как раз не исключал, что на декабрьском заседании ставку повысят. Одновременно он подчеркивал, что решение пока не предопределено. «Оно будет приниматься исходя из той картины экономики, которую совет директоров будет видеть на середину декабря», — пояснил Заботкин.

В конце октября ЦБ повысил ключевую ставку до 21 процента и не исключил ее дальнейший рост. В середине ноября от Российского союза промышленников и предпринимателей поступило предложение внести изменения в федеральный закон о Центробанке, дав правительству больше полномочий в денежно-кредитной политике. Регулятор не оценил эту инициативу и назвал ее опасной.

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