Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:45, 14 ноября 2024Мир

В Китае назвали враждебные высказывания политиков ЕС присягой на верность США

GT: выдвигая Китай в качестве общей цели, политики ЕС присягают на верность США
Семен Александров (редактор)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Выдвигая Китай в качестве общей цели, некоторые политики Европейского союза (ЕС) присягают на верность США, пишет Global Times (GT) со ссылкой на аналитиков.

Старший научный сотрудник Института европейских исследований Китайской академии общественных наук Чжао Цзюньцзе заявил, что в последние несколько лет европейское объединение сильно пострадало из-за украинского кризиса, а его безопасность тесно связана с США. Он отметил, что за враждебными высказываниями в адрес Китая стоит обеспокоенность ЕС вопросами безопасности.

По словам профессора Академии регионального и глобального управления Пекинского университета иностранных языков Цуй Хунцзяня, такие заявления европейских политиков отражают стремление ЕС стабилизировать трансатлантические отношения с США после победы Дональда Трампа на выборах президента.

Аналитик подчеркнул, что таким образом политики присягают на верность США, обещая стратегическую координацию с Вашингтоном в надежде, что новая администрация Трампа сосредоточится на Китае и будет меньше давить на ЕС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, почему политика США в отношении КНР стала «остервенелой». По его мнению, Китай обходит США «очень быстро, уверенно», что вызывает раздражение Вашингтона.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Дерзко влетели на броне». Российские войска вошли в Купянск. Они вернулись в город спустя два года

      Генсек НАТО призвал предоставить срочную помощь Украине в преддверии зимы

      Раскрыты суточные потери ВСУ в Курской области

      В российском регионе пострадали осужденные в перевернувшемся на дороге автозаке

      Туристу в Дубае пригрозили тюрьмой за нарушение одного малоизвестного закона

      Мужчину осудили за дискредитацию Вооруженных сил России

      В Москве обрушились продажи одного типа жилья

      Супруга Ливанова раскрыла подробности состояния артиста

      Похитивший чужого ребенка из детского сада россиянин предстанет перед судом

      В российском городе прорвался «гейзер»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше