GT: выдвигая Китай в качестве общей цели, политики ЕС присягают на верность США

Выдвигая Китай в качестве общей цели, некоторые политики Европейского союза (ЕС) присягают на верность США, пишет Global Times (GT) со ссылкой на аналитиков.

Старший научный сотрудник Института европейских исследований Китайской академии общественных наук Чжао Цзюньцзе заявил, что в последние несколько лет европейское объединение сильно пострадало из-за украинского кризиса, а его безопасность тесно связана с США. Он отметил, что за враждебными высказываниями в адрес Китая стоит обеспокоенность ЕС вопросами безопасности.

По словам профессора Академии регионального и глобального управления Пекинского университета иностранных языков Цуй Хунцзяня, такие заявления европейских политиков отражают стремление ЕС стабилизировать трансатлантические отношения с США после победы Дональда Трампа на выборах президента.

Аналитик подчеркнул, что таким образом политики присягают на верность США, обещая стратегическую координацию с Вашингтоном в надежде, что новая администрация Трампа сосредоточится на Китае и будет меньше давить на ЕС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, почему политика США в отношении КНР стала «остервенелой». По его мнению, Китай обходит США «очень быстро, уверенно», что вызывает раздражение Вашингтона.

