В Кремле прокомментировали назначения в администрацию Трампа

Россия следит за созданием администрации избранного президента США Дональда Трампа, но не считает этот вопрос приоритетным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Мы, безусловно, за этим наблюдаем, но поверьте, это не является нашим главным приоритетом», — отметил официальный представитель Кремля.
Песков добавил, что в настоящее время по вопросу назначений в администрацию нового президента США «говорить о чем-то рано».
Ранее официальный представитель Кремля заявил, что в отношениях России и США есть множество вопросов-раздражителей.