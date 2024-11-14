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13:49, 14 ноября 2024Мир

В Кремле прокомментировали назначения в администрацию Трампа

Песков: РФ следит за созданием администрации Трампа, но не считает приоритетом
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Reuters

Россия следит за созданием администрации избранного президента США Дональда Трампа, но не считает этот вопрос приоритетным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы, безусловно, за этим наблюдаем, но поверьте, это не является нашим главным приоритетом», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что в настоящее время по вопросу назначений в администрацию нового президента США «говорить о чем-то рано».

Ранее официальный представитель Кремля заявил, что в отношениях России и США есть множество вопросов-раздражителей.

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