В Кремле прокомментировали назначения в администрацию Трампа

Песков: РФ следит за созданием администрации Трампа, но не считает приоритетом

Россия следит за созданием администрации избранного президента США Дональда Трампа, но не считает этот вопрос приоритетным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы, безусловно, за этим наблюдаем, но поверьте, это не является нашим главным приоритетом», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что в настоящее время по вопросу назначений в администрацию нового президента США «говорить о чем-то рано».

Ранее официальный представитель Кремля заявил, что в отношениях России и США есть множество вопросов-раздражителей.