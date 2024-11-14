В Кремле высказались о раздражителях в отношениях России и США

Песков: у России и США есть много вопросов-раздражителей

У России и США есть много вопросов-раздражителей, поэтому выделять один приоритет было бы неправильно. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Повестка вопросов-раздражителей в российско-американских отношениях настолько обширна, что выделять один из них в качестве приоритета было бы неправильно», — отметил представитель Кремля.

Песков также добавил, что на данный момент рано говорить о надеждах на то, что с приходом избранного президента США Дональда Трампа будут устранены препятствия для «слаженной и продуктивной работы» штаб-квартиры ООН.

Ранее кандидат на должность постпреда США в ООН Элис Стефаник отстранилась от прежней позиции по Украине. Еще в 2022 году Стефаник поддерживала вступление Киева в НАТО, однако сейчас ее пресс-секретарь Али Блэк заявила, что в вопросе прекращения конфликта конгрессвумен будет «следовать указаниям Трампа как главнокомандующего». Дополнительно отмечается, что республиканец скептически относится к помощи Украине.