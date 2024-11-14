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07:21, 14 ноября 2024Мир

Кандидат в постпреды США при ООН поменяла позицию по Украине

CNN: кандидат в постпреды США при ООН Стефаник поменяла свою позицию по Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

Член Палаты представителей Конгресса Элис Стефаник, которую победивший на выборах президента Дональд Трамп номинировал на должность постпреда при ООН, отстранилась от прежней позиции по Украине. Об этом сообщил телеканал CNN.

Журналисты отметили, что в 2022 году Стефаник призывала НАТО принять Украину в свои ряды. Также политик выступала за оказание Киеву масштабной военной помощи. При этом после объявления ее кандидатом на должность постпреда при ООН Али Блэк, являющаяся пресс-секретарем Стефаник, отказалась уточнять, по-прежнему ли конгрессмен выступает за прием Украины в состав альянса.

«Стефаник поддерживает политику Трампа по установлению мира через силу. В вопросе лучших способов прекращения войны на Украине она будет следовать его указаниям как главнокомандующего», — подчеркнула Блэк.

Телеканал напомнил, что Дональд Трамп и другие республиканцы скептично смотрят на выделение США военной и финансовой помощи Киеву.

Ранее издание Financial Times написало, что Украина развивает свой «план победы» для новой администрации избранного президента США Дональда Трампа. При этом в США заявили о нежелании Конгресса рассматривать новый пакет помощи Украине. Однако находящийся до 20 января в должности президент США Джо Байден все еще сохраняет возможности поставки военной техники Вооруженным силам Украины в обход Конгресса благодаря специальным «полномочиям по сокращению к концу года».

В свою очередь, турецкий аналитик Мустафа Реджеп Эрчин заявил, что действия США и Европы указывают на скорое урегулирование конфликта на Украине.

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