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15:23, 14 ноября 2024Мир

В Кремле рассказали о контактах с новой администрацией Трампа

Песков: контактов между Россией и новой администрацией Трампа пока не было
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Allison Robbert / CNP / Globallookpress.com

Контактов между Россией и представителями новой администрации избранного президента США Дональда Трампа пока не было. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Контактов с новой американской администрацией пока еще не было», — отметил он.

По словам Пескова, Москва «естественно наблюдает» за формированием нового кабинета Трампа, но подчеркнул, что это не является ее «главным приоритетом».

Ранее Песков заявил, что повестка вопросов-раздражителей в российско-американских отношениях настолько обширна, что выделять один из них в качестве приоритета было бы неправильно.

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