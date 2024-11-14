В Кремле рассказали о контактах с новой администрацией Трампа

Песков: контактов между Россией и новой администрацией Трампа пока не было

Контактов между Россией и представителями новой администрации избранного президента США Дональда Трампа пока не было. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Контактов с новой американской администрацией пока еще не было», — отметил он.

По словам Пескова, Москва «естественно наблюдает» за формированием нового кабинета Трампа, но подчеркнул, что это не является ее «главным приоритетом».

Ранее Песков заявил, что повестка вопросов-раздражителей в российско-американских отношениях настолько обширна, что выделять один из них в качестве приоритета было бы неправильно.