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00:16, 14 ноября 2024Россия

В Крыму приостановили железнодорожные перевозки

Между Крымом и Запорожской областью приостановлены грузовые ж/д перевозки
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Железнодорожные перевозки между Крымом и Запорожской областью приостановлены из-за обрушения автомобильного моста на полуострове. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Министерство транспорта и транспортной инфраструктуры Запорожской области.

«Восстановить сообщение предполагается в течение суток, сразу после завершения разбора обрушившегося моста на территории Крыма», — сообщили в министерстве.

Ранее в МЧС России сообщили, что между селами Изумрудное и Маслово в Крыму обрушился автомобильный мост. Отмечалось, что обрушение произошло над железнодорожным полотном. На месте происшествия работают 43 сотрудника МЧС и 16 единиц техники. Крымское следственное управление СК РФ сообщило, что обрушение моста произошло при движении перегруженного большегруза. Проводится проверка.

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