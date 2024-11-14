В МИД России уличили Германию в отказе признавать блокаду Ленинграда геноцидом

ФРГ не признает ужасы блокады Ленинграда геноцидом, при этом платя пособия ветеранам СС. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приведены в официальном Telegram-канале ведомства.
«Германские власти упорно отказываются признавать блокаду Ленинграда и другие зверские преступления гитлеровцев на территории Советского Союза как геноцид народов СССР», — отметила дипломат.
По словам Захаровой, выплаты от ФРГ получают только блокадники еврейского происхождения, что является дискриминацией по отношению к другим людям, пережившим блокаду. Представитель ведомства отметила, что Германия при этом «цинично выплачивает социальные пособия бывшим военнослужащим войск СС», причастным к нацистским преступлениям.
В августе Захарова также напомнила об отказе президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в выплатах блокадникам Ленинграда не еврейской национальности.