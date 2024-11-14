В МИД России уличили Германию в отказе признавать блокаду Ленинграда геноцидом

Захарова: ФРГ не признает ужасы блокады Ленинграда, платя пособия ветеранам СС

ФРГ не признает ужасы блокады Ленинграда геноцидом, при этом платя пособия ветеранам СС. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приведены в официальном Telegram-канале ведомства.

«Германские власти упорно отказываются признавать блокаду Ленинграда и другие зверские преступления гитлеровцев на территории Советского Союза как геноцид народов СССР», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, выплаты от ФРГ получают только блокадники еврейского происхождения, что является дискриминацией по отношению к другим людям, пережившим блокаду. Представитель ведомства отметила, что Германия при этом «цинично выплачивает социальные пособия бывшим военнослужащим войск СС», причастным к нацистским преступлениям.

В августе Захарова также напомнила об отказе президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в выплатах блокадникам Ленинграда не еврейской национальности.