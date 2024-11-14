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06:25, 14 ноября 2024Бывший СССР

В одиночку отбивавший атаки ВСУ разведчик предложил боевику сдаться

В одиночку отбивавший атаки ВСУ разведчик Алиев предложил боевику сдаться
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Разведчик-сапер Армии России Закарья Алиев в разговоре с РИА Новости рассказал, как в одиночку, отражая атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), предлагал боевикам сдаться.

По его словам, аналогичных предложений от украинских бойцов не было.

«Я им кричал: либо сдавайтесь, либо я нападаю. Они шмаляли», — подчеркнул Алиев.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие попали под газовую атаку и удары десятков дронов ВСУ в Клещеевке. Покинули укрепление солдаты после того, как украинский бойцы с дронов сбросили воспламеняющиеся снаряды. За ними войска Украины отправили больше десяти дронов-камикадзе, отбиться от которых получилось с помощью устройства радиоэлектронной борьбы.

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