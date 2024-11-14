Атака украинских войск на Курскую область является исключительно дурной амбицией президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, фрагмент его интервью доступен в Telegram-канале издания Russia Today.
«Курская операция — это исключительно амбиции Зеленского, тупые, дурные, неправильные. Это очередное преступное решение, которое будет записано в будущие уголовные дела господина Зеленского», — приводятся в публикации слова нардепа.
Он добавил, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российский регион принесла лишь боль и разочарование украинскому народу.
Ранее Дмитрук заявлял, что рядовые бойцы ВСУ сильно демотивированы ситуацией в стране и не понимают, за что воюют. По его словам, ушедшие в отпуск военные ищут возможности не возвращаться на фронт.