В Раде атаку ВСУ на Курскую область назвали дурными амбициями Зеленского

Нардеп Дмитрук назвал атаку ВСУ на Курскую область дурными амбициями Зеленского

Атака украинских войск на Курскую область является исключительно дурной амбицией президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, фрагмент его интервью доступен в Telegram-канале издания Russia Today.

«Курская операция — это исключительно амбиции Зеленского, тупые, дурные, неправильные. Это очередное преступное решение, которое будет записано в будущие уголовные дела господина Зеленского», — приводятся в публикации слова нардепа.

Он добавил, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российский регион принесла лишь боль и разочарование украинскому народу.

Ранее Дмитрук заявлял, что рядовые бойцы ВСУ сильно демотивированы ситуацией в стране и не понимают, за что воюют. По его словам, ушедшие в отпуск военные ищут возможности не возвращаться на фронт.